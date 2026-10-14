Politico: “Under normal circumstances, Trump may not have acted so quickly to push out one of his longtime allies, but Kimberly Guilfoyle had the misfortune of bad press at the wrong time.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым