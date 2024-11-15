Репке: администрация Байдена решила помочь Украине, когда проиграла выборы

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Леонид Ла Рошель

Какая, нафуй, помощь усраине?! Вы о чём?!! Под видом помощи пиндосы пилили бюджетное бабло, по разным данным от 40-ка до 60-ти процентов денежных средств не покидало Америку и перекочёвывало в карманы людей лоббирующих выделение этой помощи. И это были не предприятия ВПК. Поэтому администрация Бидона так судорожно пытается протащить последний транш в 6 лярдов, как личное выходное пособие с места работы.