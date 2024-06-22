Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР

Российские военные группировки войск "Восток" помешали укрепить передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали ротацию украинских националистов в ряде населенных пунктов ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
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