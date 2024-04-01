Святослав Пелишенко. 31 марта Одесса простилась с выдающимся человеком – Святославом Пелишенко, капитаном знаменитой команды КВН «Одесские джентльмены»,… Ушел из жизни легендарный капитан «Одесских джентльменов» Святослав Пелишенко .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии