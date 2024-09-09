Поселок в Кировской области возглавил участник спецоперации

ДЕМЬЯНОВО, 9 сентября, ФедералПресс. Поселок Демьяново в Кировской области по итогам сентябрьских выборов 2024 года возглавит, уроженец Тулы, выпускник Вятского госуниверситета, участник спецоперации Артем Заболотских.
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