🇷🇺🛩Охота продолжается: очередные укронацисты стали целью российского FPV-дрона, который успешно затрехсотил боевиков🇺🇦💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #Трехсотые.
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🇷🇺🛩Охота продолжается: очередные укронацисты стали целью российского FPV-дрона, который успешно затрехсотил боевиков🇺🇦💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #Трехсотые.
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