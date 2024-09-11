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🇷🇺🛩Охота продолжается: очередные укронацисты стали целью российского FPV-дрона, который успешно затрехсотил боевиков🇺🇦💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #Трехсотые.

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