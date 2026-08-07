В Надыме около 300 детей прошли курс АВА-терапии после обращения к губернатору

В Надыме за два года около 300 детей с особенностями развития прошли курс АВА-терапии. Внедрить передовую методику реабилитации мамы особенных малышей попросили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова во время «Честного маршрута» в 2023 году, сообщила пресс-служба главы региона.