В Надыме около 300 детей прошли курс АВА-терапии после обращения к губернатору

В Надыме за два года около 300 детей с особенностями развития прошли курс АВА-терапии. Внедрить передовую методику реабилитации мамы особенных малышей попросили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова во время «Честного маршрута» в 2023 году, сообщила пресс-служба главы региона.
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