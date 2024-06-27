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Добрый Мир

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«Дохнут тут быстро». Американский наёмник Люцифер выложил компромат на ВСУ

«Дохнут тут быстро». Американский наёмник Люцифер выложил компромат на ВСУ

Сегодня 9,3K прочитали Американский наемник «Интернационального легиона» ВСУ, называющий себя Люцифером, попытался отговорить своих сограждан от поездок на Украину для присоединения к отрядам наемников.

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