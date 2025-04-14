14 апреля — пресс-конференция «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства»

фото: ИЦПМ В понедельник, 14 апреля 2025 года, в 11:00 состоится пресс-конференция Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на тему: «Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства».
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