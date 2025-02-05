Сийярто: Трамп может заставить ООН передать часть некоторых функций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что приход к власти президента США Дональда Трампа заставит ООН делегировать некоторые свои функции третьим организациям и компаниям с целью повышения эффективности своей работы.
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