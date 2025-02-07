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Провинция.ру

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Девушка в Краснодаре высунулась из люка Mercedes и обнажила грудь, ее ищут

Девушка в Краснодаре высунулась из люка Mercedes и обнажила грудь, ее ищут

Вечером 6 февраля жители Краснодара стали свидетелями неожиданного и провокационного поступка. Молодая девушка, находясь в люке движущегося Mercedes с номерами Адыгеи, устроила настоящее шоу, раздевшись топлес.

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