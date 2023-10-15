Школьники сломали позвоночник однокласснику в Петербурге

Надо этого школьника так же бросить на стол и посмотреть, понравится ему это или нет.

СМ

Сергей Матвеенко

Дети стали жестокими и безжалостными. Виновато в этом общество. Кругом легко доступны компьютерные игры с запредельной жестокостью в них и морем крови. А ещё кровавые боевики, которые по ТВ крутят даже днём! Насмотрится вот ребёнок этого насилия и решит, что это... норма. Отсюда и все эти драки, побои с тяжёлыми травмами.