Дети ударили мальчика спиной об парту. Семилетнего мальчика привезли в больницу в Приморском районе с переломом позвоночника.
Школьники сломали позвоночник однокласснику в Петербурге
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Надо этого школьника так же бросить на стол и посмотреть, понравится ему это или нет.
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10 час.
СМ
Сергей Матвеенко
Дети стали жестокими и безжалостными. Виновато в этом общество. Кругом легко доступны компьютерные игры с запредельной жестокостью в них и морем крови. А ещё кровавые боевики, которые по ТВ крутят даже днём! Насмотрится вот ребёнок этого насилия и решит, что это... норма. Отсюда и все эти драки, побои с тяжёлыми травмами.
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9 час.
c
cerber2305
Дети всегда были жестокими !!! Так что не неси херню про игры и прочее !!!
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4 час.
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