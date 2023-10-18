В Новой Каховке отключили электричество

Без электроснабжения остались несколько сёл Новокаховского городского округа.Пресс-служба "Херсоноблэнерго" сообщает, что в Новокаховском городском округе было временно отключено электричество в Нижних Лагерях.
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