Продавшие автомобиль участникам нападения в «Крокусе» знали о теракте

Семья оказывала террористам помощь, связанную с логистикой и коммуникацией.Семья из Таджикистана, которая продала автомобиль Renault, использованный при атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, была осведомлена о готовящемся теракте.