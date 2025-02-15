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На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

Отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке заметно снизились. Запасов икры достаточно, дефицита качественной продукции к предстоящим праздникам не ожидается, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

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