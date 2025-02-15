На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

Отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке заметно снизились. Запасов икры достаточно, дефицита качественной продукции к предстоящим праздникам не ожидается, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
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