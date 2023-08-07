Украина сегодня в очередной раз за последнее время нанесла удар по Чонгарскому мосту, который обеспечивает транспортное сообщение полуострова с Херсонской областью и является частью т.
Украина опять ударила по мостам, связывающим Крым с материком на Украине
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АЛЕКСЕЙ Крылов
Иди на фронт и защищай
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42 мин.
Евгений Синельников
двадцать сообщений об одном и том же, и ничего конкретного... дебилы, бл... и вообще, раз уж "мы не они" то надо убрать с фронта всю технику, все войска, штыки в землю, и по домам! потому что "мы не они"...
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23 мин.
Евгений Синельников
всё что было построено при СССР, превращено уже в труху. тобишь, декомунизировано...
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19 мин.
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