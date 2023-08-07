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Украина опять ударила по мостам, связывающим Крым с материком на Украине

Украина опять ударила по мостам, связывающим Крым с материком на Украине

Украина сегодня в очередной раз за последнее время нанесла удар по Чонгарскому мосту, который обеспечивает транспортное сообщение полуострова с Херсонской областью и является частью т.

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Комментарии
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АЛЕКСЕЙ Крылов
Иди на фронт и защищай
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42 мин.
Евгений Синельников
двадцать сообщений об одном и том же, и ничего конкретного...  дебилы, бл...    и вообще, раз уж &quot;мы не они&quot; то надо убрать с фронта всю технику, все войска, штыки в землю, и по домам! потому что &quot;мы не они&quot;...
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23 мин.
Евгений Синельников
всё что было построено при СССР, превращено уже в труху. тобишь, декомунизировано...
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19 мин.

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