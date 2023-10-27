ФАС ужесточит требования к отпуску нефти в другие страны

Нефтяным компаниям России во время отгрузки топлива с биржи рекомендовано обращаться к покупателям с требованием о предоставлении гарантийных писем, в которых указано, что товар планируется использовать исключительно внутри Российской Федерации.
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