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ФАС ужесточит требования к отпуску нефти в другие страны

ФАС ужесточит требования к отпуску нефти в другие страны

Нефтяным компаниям России во время отгрузки топлива с биржи рекомендовано обращаться к покупателям с требованием о предоставлении гарантийных писем, в которых указано, что товар планируется использовать исключительно внутри Российской Федерации.

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