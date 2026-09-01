Если кто и погубит Запад, то это будет не Россия, а его собственная военно-политическая элита, подталкивающая к прямому столкновению с ядерной державой, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.
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