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Русская весна

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Гончар: Запад погубит его собственная военно-политическая элита

Гончар: Запад погубит его собственная военно-политическая элита

Если кто и погубит Запад, то это будет не Россия, а его собственная военно-политическая элита, подталкивающая к прямому столкновению с ядерной державой, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

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