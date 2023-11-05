Официально: Assetto Corsa 2 выйдет летом 2024 года Выход долгожданной Assetto Corsa 2 официа...

Официально: Assetto Corsa 2 выйдет летом 2024 годаВыход долгожданной Assetto Corsa 2 официально отложен до лета 2024 года, поэтому фанатам придется дольше ждать раннего доступа гоночной игры, которая продолжит большой успех предыдущей части.
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