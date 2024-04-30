В Киеве заявили, что не станут насильно возвращать граждан Украины из-за рубежа

Киев не планирует принудительно возвращать на Украину граждан из-за границы, а хочет только «определить возможности» после принятия нового закона о мобилизации, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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