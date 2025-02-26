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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль ликвидировал высокопоставленного члена Хезболлы

Израиль ликвидировал высокопоставленного члена Хезболлы

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что сегодня самолеты ВВС  под руководством разведывательного управления совершили атаку и ликвидировали Мехрана Али Насера ​​ад-Дина, ключевого террориста в Подразделении по подкреплению и передаче оружия (4400) террористической организации «Хезболла» .

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