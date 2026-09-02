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5koleso.ru

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Новые компрессоры кондиционера MARSHALL для Scania Евро-6 и китайских грузовиков

Новинки предназначены для китайских грузовиков JAC N75, N80, N90 и N120, Sitrak C7H, Howo T5G, Shacman X3000, а также для грузовиков Scania серий L, P, G, R и S стандарта Евро-6.

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