Новые компрессоры кондиционера MARSHALL для Scania Евро-6 и китайских грузовиков

Новинки предназначены для китайских грузовиков JAC N75, N80, N90 и N120, Sitrak C7H, Howo T5G, Shacman X3000, а также для грузовиков Scania серий L, P, G, R и S стандарта Евро-6.
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