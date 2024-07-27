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Жара до +33 градусов и грозы ждут Кузбасс в воскресенье

Жара до +33 градусов и грозы ждут Кузбасс в воскресенье

Прогноз на 28 июля обнародовали кузбасские синоптики.Кузбасские синоптики обнародовали прогноз погоды на воскресенье, 28 июля, согласно которому регион ожидают грозы и  жара до +33 градусов.

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