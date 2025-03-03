День расплаты Блиновской: как накажут "королеву марафонов" за отмывание денег и неуплату налогов?

Прокуратура потребовала приговорить Елену Блиновскую к шести годам колонии.Популярный блогер и основательница "марафонов желаний" Елена Блиновская услышит приговор сегодня, 3 марта, в Савеловском суде Москвы.
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