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День расплаты Блиновской: как накажут "королеву марафонов" за отмывание денег и неуплату налогов?

День расплаты Блиновской: как накажут "королеву марафонов" за отмывание денег и неуплату налогов?

Прокуратура потребовала приговорить Елену Блиновскую к шести годам колонии.Популярный блогер и основательница "марафонов желаний" Елена Блиновская услышит приговор сегодня, 3 марта, в Савеловском суде Москвы.

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