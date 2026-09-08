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Русская весна

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Удары нанесены по крупным торговым объектам в Киеве, Прилуках, Одессе (ВИДЕО)

Удары нанесены по крупным торговым объектам в Киеве, Прилуках, Одессе (ВИДЕО)

На Украине сообщают, что в ходе ночных массированных ударов поражены крупные торговые объекты в Киеве, Прилуках и Одессе.

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