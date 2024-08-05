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Царьград

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Руководитель ЦУР Прикамья покидает свою должность

Руководитель ЦУР Прикамья покидает свою должность

Теперь он переходит в медиахолдинг «Магма».Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Пермского края Алексей Бурков покидает свою должность и переходит в медиахолдинг «Магма», где будет работать в качестве шеф-редактора.

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