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Новости Тамбова

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В Тамбове пройдёт турнир по хоккею "Кубок регионов СХЛ"

В Тамбове пройдёт турнир по хоккею "Кубок регионов СХЛ"

С 18 по 20 сентября на ледовом катке "Державинский" пройдёт межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди студенческих команд "Кубок регионов СХЛ-Центр".

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