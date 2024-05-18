Век "Мурзилки": популярнейшему детскому журналу исполнилось сто лет

Скриншот видео Легендарный детский журнал с желтой зверушкой на обложке отметил свое столетие. Век назад в свет вышел первый тираж "Мурзилки", который с того момента ни на день не прекращал своего производства.
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