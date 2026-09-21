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Аргументы и Факты

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В Сирии после взрывов на военном складе в Алеппо сообщили о погибших

В Сирии после взрывов на военном складе в Алеппо сообщили о погибших

Взрывы прогремели на окраине города Алеппо на севере Сирии, где расположен военный склад, сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на начальника службы гражданской обороны Фейсала Мухаммеда Али.

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