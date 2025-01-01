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Шеремет: прекращение транзита газа стало «ударом в спину» для стран ЕС

Шеремет: прекращение транзита газа стало «ударом в спину» для стран ЕС

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа через территорию Украины стало «шоком» и «ударом в спину» для стран ЕС, пишет агентство РИА Новости.

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