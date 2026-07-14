Новый виток эскалации на Ближнем Востоке: Иран заявил об ударах по танкерам и базе США, а Вашингтон раскрыл численность военных

На Ближнем Востоке произошёл новый виток эскалации. Иран заявил об ударах по танкерам в Ормузском проливе и американской базе в Бахрейне, а Вашингтон впервые раскрыл численность военных, находящихся в регионе.
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