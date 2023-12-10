Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»

Светлана Рейнбах

До каких пор будет продолжаться вакханалия этих певунов пятой колонны , скромных лгбтешников и вернувшихся беглецов на медиаТВ?. ЧТО ? У нас в руководстве страны и ГД , на ТВ все либералы, которые не принимают мер о запрете их выступлений, хотя бы на центральных каналах? Ведь это раскалывает общество в такое трудное для страны время, да ещё под Новый Год! Может наконец услышите глас народа и удалите предателей из новогодних репертуаров, пока не поздно!