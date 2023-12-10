Только несколько дней назад в материале «Нужно отстранять от эфира таких звезденей» говорил, что нужно просто не допускать на телевидение, вычеркнуть из состава публичных лиц, упоминаемых в центральных СМИ, «культурных деятелей» типажа Киркорова, Лазарева, Билана, тяготеющих к распространению идеек нетрадиционных сексуальных отношений, навязыванию дурных вкусов и кощунственных образов.
Новый год вновь ознаменуют обрыдшие всем «звездени»
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Владимир Соловьев
ПРИ РУКОВОДСТВЕ ПЕРВЫМ ТЕЛЕКАНАЛОМ ЭРНСТОМ, ПОЛНЫМ КАВАЛЕРОМ НАГРАД "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ", НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНО, А ВОЗМОЖНОЕ И НУЖНОЕ НЕВОЗМОЖНО!
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14 час.
Светлана Рейнбах
До каких пор будет продолжаться вакханалия этих певунов пятой колонны , скромных лгбтешников и вернувшихся беглецов на медиаТВ?. ЧТО ? У нас в руководстве страны и ГД , на ТВ все либералы, которые не принимают мер о запрете их выступлений, хотя бы на центральных каналах? Ведь это раскалывает общество в такое трудное для страны время, да ещё под Новый Год! Может наконец услышите глас народа и удалите предателей из новогодних репертуаров, пока не поздно!
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Для этого дерьмобомонда....Новый год это возможность за госсчёт поиметь Россию за хорошие бабки..Разевая свой рот под фонограмму...Вопрос только один...ДОКОЛЕ???одни и теже ОБРЫДЛЫЕ РОЖИ...Будут на нашем ТВ...ОСТОЧЕРТЕЛИ ИХ ТУСОВКИ...СМОТРЕТЬ ЭТИ ГОВНОШОУ И НЕ СОБИРАЮСЬ...Для этого интернет есть...Буду смотреть и слушать, что мне нравится..А НЕ ТО ГОВНО..ЧТО МНЕ НАВЯЗЫВАЕТ НАШЕ ТВ.
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13 час.
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