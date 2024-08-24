Малышева устроила перепалку с нейропсихологом на конференции по ожирению

Известная телеведущая и врач Елена Малышева вызвала скандал во время конференции на тему ожирения. ЕЕ недовольство вызвало заявление нейропсихолога Олеси Кирасовой о том, что переедание часто является следствием невротического состояния человека.
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