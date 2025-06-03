Удары Киева по военным аэродромам России говорят о намерении Украины играть стратегическую роль в прокси-войне НАТО против РФ, что препятствует урегулированию украинского конфликта, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла 3 июня на пресс-конференции, сообщила пресс-служба фракции АдГ в бундестаге на своей странице в соцсети X.