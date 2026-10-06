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Пятый канал

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Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на Госуслугах

Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на Госуслугах

Защиту учетных записей на Госуслугах необходимо усилить, а условия авторизации и восстановления доступа — дополнительно проработать.

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