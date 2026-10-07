Более 60% итальянцев выступают против поставок оружия Украине

Более 60% граждан Италии выступают против продолжения поставок оружия Украине. Поддерживают дальнейшую помощь Киеву по продолжению войны только пятая часть итальянцев.
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