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Более 60% итальянцев выступают против поставок оружия Украине

Более 60% итальянцев выступают против поставок оружия Украине

Более 60% граждан Италии выступают против продолжения поставок оружия Украине. Поддерживают дальнейшую помощь Киеву по продолжению войны только пятая часть итальянцев.

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