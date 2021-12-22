В ООН Россию предупредили о «масштабных последствиях» из-за Украины

Ряд стран-членов ООН, включая США, Британию, Германию, Францию, Канаду, Чехию, Эстонию и Украину, выпустили совместное заявление, в котором предупредили Россию о «масштабных последствиях» в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины».
Ряд стран-членов ООН, включая США, Британию, Германию, Францию, Канаду, Чехию, Эстонию и Украину, выпустили совместное заявление, в котором предупредили Россию о «масштабных последствиях» в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины».
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