Названы популярные типы китайских машин

Более 80% парка «китайцев» составляют кроссоверы и внедорожники (SUV). По данным агентства АВТОСТАТ, если во всем российском парке легковых автомобилей на долю сегмента SUV приходится 33,3%, то среди «китайцев» этот показатель составляет 83,2%.
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