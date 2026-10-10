Клаксон
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Клаксон

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Названы популярные типы китайских машин

Названы популярные типы китайских машин

Более 80% парка «китайцев» составляют кроссоверы и внедорожники (SUV). По данным агентства АВТОСТАТ, если во всем российском парке легковых автомобилей на долю сегмента SUV приходится 33,3%, то среди «китайцев» этот показатель составляет 83,2%.

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