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Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину

Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину

Если помимо эффективности применения "Гераней" мы нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее.

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