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Радукану показала, как тренируется на корте со стрессовым переломом. Она тренирует подачу в сидячем положении

49-я ракетка мира Эмма Радукану показала, как сидя отрабатывает подачу. Британка не играет с турнира в Queen’s Club из-за стрессового перелома стопы.

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