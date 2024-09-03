Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.
"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники
Комментарии
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Анна Зареченская
Уродец, научись культурно вести себя в обществе. Сразу понятно. что говно кипит у тебя внутри, иди в туалет и подотрись.
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13 час.
Ловчий
Признавать не значит быть обязанным.
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13 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
На это нассрали плюнуть и растереть.
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11 час.
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