🗺❗️Срочно! Штурмовые подразделения группировки войск "Север" вытеснили формирования 225-го и 33-го отдельных штурмовых полков ВСУ из Демидовки в район русла р.
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🗺❗️Срочно! Штурмовые подразделения группировки войск "Север" вытеснили формирования 225-го и 33-го отдельных штурмовых полков ВСУ из Демидовки в район русла р.