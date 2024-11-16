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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Умерла актриса Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная, известная ролями в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в возрасте 84 лет, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

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