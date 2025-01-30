Медвежий угол
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Медвежий угол

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Посол Израиля в бандеровской Украине: Сталин – преступник против еврейского народа

Посол Израиля в бандеровской Украине: Сталин – преступник против еврейского народа

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Маржу порхатые какую то нанюхали-вот и изгаляются
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4 час.
Вячеслав Васильев
А по фейсу не видишь нацию?))
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4 час.
sorsw
подонок
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2 час.
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