Анатолий Хованцев: «У Казакевич не получилось хорошо выступить на отборочных стартах, но Кубок мира все расставит по своим местам»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о составе женской сборной России на первые этапы Кубка мира.

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