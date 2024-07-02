Жарко, вкусно, кайфово. Чем кормили и чем удивляли гостей гастрофестиваля "АХ! Фест"

Плов грибами не испортишь. Так же, как окрошку, десерты и даже напитки Седьмой по счету гастрофестиваль "АХ! Фест", который прошел на выходных в Алтайском крае, стал самым масштабным за все время его проведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии