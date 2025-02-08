В Северодвинске кроссовер влетел в столб: водитель в реанимации

Авария произошла в ночь на 8 февраля — в 01:27 на эстакаде напротив дома № 28 по улице ОкружнаяМужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, ехал по улице Окружная со стороны Архангельского шоссе в направлении Кородского шоссе, не справился с управлением и допустил съезд на тротуар.