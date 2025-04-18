Миллиардеры в тылу: российские олигархи богатеют даже в разгар боевых действий

Виктор

Наша власть срослась с олигархами, ведь до сих пор эта каста доит российские недра, жирует и им плевать на нужды армии. Даже в Украине олигархи выделяют деньги, а у нас каста олигархов неприкасаема, фактически они идут против государства набивая свои карманы. И кто они после этого, а наша власть лелеет их, боится привлечь к финансированию СВО.И их ещё награждают. Позор!!