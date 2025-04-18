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Миллиардеры в тылу: российские олигархи богатеют даже в разгар боевых действий

Миллиардеры в тылу: российские олигархи богатеют даже в разгар боевых действий

Пока простые российские граждане собирают деньги в помощь военным на фронтах СВО, некоторые доморощенные владельцы капиталов демонстрируют поразительно быстрый рост своих состояний.

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Комментарии
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Виктор
Наша власть срослась с олигархами, ведь до сих пор эта каста доит российские недра, жирует и им плевать на нужды армии. Даже в Украине олигархи выделяют деньги, а у нас каста олигархов неприкасаема, фактически они идут против государства набивая свои карманы. И кто они после этого, а наша власть лелеет их, боится привлечь к финансированию СВО.И их ещё награждают. Позор!!
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