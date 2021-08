Для Путина запахло жаренным — видать его фарту пришел конец. Впрочем, он сам немало сделал для подрыва доверия народа к себе — достаточно вспомнить вероломное поднятие пенсионного возраста на 5 лет, которое народ России до сих пор не может простить Путину: В качестве подтверждения наших слов приведём данные последнего опроса ВЦИОМ — вполне официальной и верной […] The post ВЦИОМ фиксирует рекордное падение доверия народа к Путину first appeared on Эхо.