В офисе Зеленского контрнаступление ВСУ назвали «вполне успешным»

Украинская армия начала контрнаступление в начале июня 2023 года.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) было «вполне успешным» в условиях возможностей страны на момент его проведения.
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